Champions League – Racing Genk start Europese campagne met bezoek aan Salzburg

Racing Genk start vanavond/dinsdag om 21 uur op bezoek bij de Oostenrijkse kampioen Red Bull Salzburg zijn eerste Champions League-campagne in acht jaar. De Belgische landskampioen moet dan meteen vol aan de bak, want met ook nog Liverpool en Napoli als tegenstanders in groep E zal het voor Genk vooral in de duels tegen Salzburg moeten gebeuren.

Voor de Genkies is het na 2002-2003 (vierde in een groep met Real Madrid, AS Roma en AEK Athene) en 2011-2012 (vierde in een groep met Chelsea, Valencia en Bayer Leverkusen) nog maar de derde keer dat ze in de groepsfase aantreden en daarin zijn ze nog steeds op zoek naar hun eerste zege.

Genk is maandag vanuit Maastricht met de nodige twijfels afgezakt naar Oostenrijk, want Felice Mazzu krijgt in de competitie de motor van de landskampioen maar moeilijk in gang en na de 2-1 nederlaag van vrijdag in Charleroi wordt het toch afwachten wat de Limburgers in Oostenrijk op de mat zullen brengen.

Daar wacht in de plaatselijke Red Bull Arena met Salzburg het team dat het Oostenrijks voetbal al jaren domineert, wat geïllustreerd wordt door zes titels op rij. Ook Europees waren er wel wat uitschieters, met onder meer een halve finale in de Europa League in 2018. Daarin bleken ze vorig seizoen in de zestiende finales nog te sterk voor Club Brugge. Europees is Salzburg in eigen huis achttien wedstrijden ongeslagen en willen ze zich op het kampioenenbal na jarenlange mislukkingen in de voorrondes eindelijk bewijzen in de groepsfase, waarin ze voor het eerst sinds 1994-1995 zijn beland – toen nog als Austria Salzburg.

Ook dit seizoen zijn ze in eigen land ongenaakbaar en staan ze met het maximum van 21 punten aan de leiding, voor Linz (16), dat eerder al door Club Brugge naar de Europa League verwezen werd. In zeven wedstrijden troffen ze bovendien al 34 keer raak, elf daarvan werden gescoord door de negentienjarige Noor Erling Braut Haland. Het nieuwe goudhaantje van de club gaf ook nog eens vijf assists. Daarnaast trof hij ook in een bekerduel drie keer raak, wat zijn seizoenstotaal op veertien brengt, met daarin drie hattricks.

bron: Belga