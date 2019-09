Champions League – Doelpuntenmaker Mertens verschalkt Liverpool, Witsel en Hazard houden Barcelona in bedwang

Napoli heeft dinsdag op de eerste speeldag van de Champions League met 2-0 van titelhouder Liverpool gewonnen, mede dankzij een doelpunt vanop de stip van Rode Duivel Dries Mertens. Axel Witsel en Thorgan Hazard hielden met Borussia Dortmund FC Barcelona op een 0-0 gelijkspel. Het was Callejon die de strafschop versierde voor Napoli, Mertens schoot de bal staalhard onder doelman Adrian, die de penalty ei zo na stopte. Fernando Llorente (90+2.) maakte er in de blessuretijd nog 2-0 van. Mertens en co, die in hun groep ook Racing Genk en Salzburg treffen, doen met een zege tegen de titelverdediger in de Champions League meteen een gouden zaak.

In Dortmund tegen Barcelona vielen er geen doelpunten, Marco Reus miste na 57 minuten wel een penalty voor de Duitsers. Thorgan Hazard en Axel Witsel startten beiden in de basis, Hazard werd na 73 minuten gewisseld voor Brandt.

Bij Chelsea kwam Michy Batshuayi niet van de bank. De Blues verloren met 0-1 van Valencia na een doelpunt van Rodrigo (74.). Doelman Mile Svilar zat niet in de kern bij Benfica, dat met 1-2 verloor van RB Leipzig. Ajax won met 3-0 van het Franse Rijsel.

bron: Belga