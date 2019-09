Brits Hooggerechtshof buigt zich drie dagen lang over schorsing parlement

Voor het Britse Supreme Court is de procedure aangevat die moet bepalen of de schorsing van het parlement door de regering van Boris Johnson wettig is. Voor de pleidooien zijn drie dagen uitgetrokken. Het Hooggerechtshof behandelt de ‘prorogation’ van het parlement in beroep. Een rechtbank in Schotland oordeelde vorige week dat de vijf weken durende schorsing onwettig is. Volgens die rechters probeert de regering het parlement buitenspel te zetten in de aanloop naar de brexit op 31 oktober en heeft premier Johnson koningin Elizabeth misleid toen hij haar toestemming vroeg voor zijn controversiële demarche. De regering ging tegen die uitspraak in beroep.

Ook zakenvrouw Gina Miller trok naar het Hooggerechtshof. Zij kreeg van een rechtbank in Londen te horen dat de opschorting van de parlementaire werkzaamheden geen zaak voor het gerecht was, maar een louter politieke aangelegenheid. Als de elf rechters van de hoogste Britse rechtbank die zich deze week over de (gebundelde) beroepsprocedures buigen beslissen dat zij wel degelijk inspraak hebben, wordt verwacht dat ze vervolgens bepalen wat de werkelijke beweegredenen van premier Johnson waren om het parlement te sluiten en pas op 14 oktober opnieuw bijeen te laten komen. Die dag wil hij dat de koningin een Queen’s Speech houdt, die als beleidsverklaring van de regering geldt.







In een interview met de BBC zei Johnson dat hij de beslissing van de rechters afwacht alvorens hij beslist of het parlement voor half oktober opnieuw bijeen moet worden geroepen.

bron: Belga