“Beursgang WeWork mogelijk uitgesteld”

De beursgang van WeWork, die miljarden dollar moest opbrengen, zou worden uitgesteld tot ten vroegste volgende maand. Dat schrijft de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal op basis van bronnen bij het bedrijf. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Amerikaanse start-up voor gedeelde werkruimten volgende week zijn debuut zou maken op de Nasdaq, maar het risico op een flop is te groot, luidt het. Vorige week lekte al uit dat er amper interesse was voor aandelen van WeWork. Beleggers zouden zijn afgeschrikt door het autoritaire beleid van topman Adam Neumann en het verlieslatende bedrijfsmodel van WeWork.

Volgens Amerikaanse media is de marktwaarde van de start-up gedaald tot 10 miljard dollar, terwijl het enkele maanden geleden, bij een financieringsronde, nog op 47 miljard dollar gewaardeerd werd.

Grootaandeelhouder SoftBank zou hebben aangedrongen op uitstel omdat bij een te lage waardering zijn investering niets of nauwelijks iets oplevert.

bron: Belga