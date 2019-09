Belgen in het buitenland – Lukaku speelt met Inter gelijk tegen Slavia Praag, net als Denayer met Lyon tegen Zenit

Inter Milaan heeft dinsdag op de eerste speeldag van de Champions League 1-1 gelijkgespeeld tegen Slavia Praag. Romelu Lukaku speelde de hele wedstrijd bij de Italianen. Collega Rode Duivel Jason Denayer was aanvoerder bij Lyon, dat eveneens 1-1 gelijkspeelde tegen Zenit Sint-Petersburg. In groep F treft Inter behalve Slavia Praag ook Dortmund en Barcelona, en dus moest er dinsdag eigenlijk absoluut gewonnen worden. Het zag er echter lang naaruit dat Lukaku en co pijnlijk onderuit zouden gaan, want Peter Olayinka (ex-Zulte Waregem, 63.) had de Tsjechen middenin de tweede helft op voorsprong gebracht en Inter vond geen antwoord. In de blessuretijd kwam dat antwoord er toch, toen Nicolo Barella (90+2.) in de herneming na een vrije trap de 1-1 tegen de netten schoof.

Ook het Lyon van Denayer kwam op achterstand na een doelpunt van Sardar Azmoun (41.), maar Memphis Depay (50.) maakte na de rust gelijk vanop de stip. Groep G oogt iets doenbaarder dan die van Inter, met naast Zenit ook nog Benfica en RB Leipzig.

bron: Belga