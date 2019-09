Belg Hans Kluge wordt directeur Europa bij Wereldgezondheidsorganisatie

De Belg Hans Kluge is de nieuwe directeur Europa bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Samen met de gezondheidsministers van de 53 lidstaten zal hij zich de komende vijf jaar inzetten voor de gezondheid van burgers in de Europese regio. Dat meldt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). Zij noemt de benoeming van Kluge “een hele eer voor België”. De Europese afdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie telt 53 landen: de 28 EU-lidstaten (het VK meegerekend) aangevuld met de Centraal- en Oost-Europese landen zoals Rusland en Turkije. WHO/Europe wil nationale overheden ondersteunen bij de ontwikkeling van een doeltreffend en duurzaam gezondheidszorgbeleid.

Hans Kluge werkte eerder als huisarts in België. Hij was ook actief bij Artsen Zonder Grenzen, in Somalië en Liberia en binnen het Siberische gevangenissysteem. De afgelopen tien jaar was hij directeur van het departement gezondheidssystemen bij WHO/Europe.







Kluge was de enige van de zes kandidaat-directeurs die de vier officiële talen van WHO/Europe machtig is – Frans, Engels, Duits, Russisch – naast Nederlands als zijn moedertaal. Hij kwam ook als beste kandidaat uit de assessments, met ‘excellent’ als beoordeling. Kluge volgt de Hongaarse Zsuzsanna Jakab op, die sinds 1 februari 2010 directeur van WHO/Europe was.

“Ik ben zeer vereerd met deze verkiezing. De komende vijf jaar zal ik me met hart en ziel inzetten voor het recht op gezondheid en een goede gezondheidszorg voor alle burgers in de regio”, reageert Kluge op zijn benoeming.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block noemt de benoeming van Kluge “een hele eer voor België”. “Veel uitdagingen in de zorg stoppen niet aan de landsgrenzen maar vragen net een internationale aanpak. Een instantie als WHO/Europe speelt daar een belangrijke rol bij: ze kan helpen om de neuzen in dezelfde richting te krijgen en tot oplossingen te komen die je als individueel land niet voor elkaar kan krijgen.”

bron: Belga