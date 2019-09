Antwerpen heeft opnieuw een eigen Monopoly-spel

Antwerpen heeft sinds vandaag opnieuw een eigen versie van Monopoly, met bekende straten en gebouwen zoals de Meir, het Centraal Station en het MAS erop in de vorm van tekeningen door cartoonist Lectrr. Op de pionnen en de vier iconische hoekvakjes na is aan zowat elk spelelement een Antwerpse twist toegevoegd. Wie voor de feestdagen een exemplaar in huis wil halen, wacht best niet te lang: de oplage is beperkt tot 15.000 exemplaren. Eerder werd ook in Brugge en Mechelen al een lokale Monopoly-versie gelanceerd en binnenkort zijn ook Gent en Brussel nog aan de beurt. Voor Antwerpen is het de tweede keer dat de stad een eigen Monopoly-bordspel krijgt. “De vorige keer was twintig jaar geleden en toen ging het om een nog veel beperktere oplage”, zegt Pieter Dewulf, een van de huidige initiatiefnemers. “Deze versie is ook helemaal anders: er wordt meer met gebouwen gewerkt in plaats van straten, de kanskaarten zijn ook helemaal Antwerps gemaakt en natuurlijk is de stad sindsdien ook enorm veranderd. Het MAS, het nieuwe Justitiepaleis, Park Spoor Noord,.. die waren er toen nog niet.”

De makers kozen weinig verrassend voor de Meir en het stadhuis op de Grote Markt als duurste te verwerven locaties. “De Kennedytunnel is de goedkoopste, als een soort ludieke aanklacht omdat we daar altijd in de file staan”, aldus Dewulf. “Voor de traditionele ‘stations’ zijn we wat breder gegaan en hebben we naast het Centraal Station ook de luchthaven van Deurne, een Cambio-standplaats en het nieuwe Havenhuis gekozen.”







Eén van de locaties op het bord mocht door de Antwerpenaar aangebracht worden. Een stemming leverde uiteindelijk het Bosuilstadion van voetbalclub Antwerp als winnaar op, net voor ‘concurrent’ Beerschot met het Olympisch Stadion.

bron: Belga