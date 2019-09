Wat als... je sperma in je ogen krijgt?

Goed mikken is niet voor iedereen weggelegd. De kans is dus groot dat je als man – of als vrouw die weleens het bed deelt met een man – ooit sperma in je ogen krijgt of zal krijgen. Het plakkerige goedje is sowieso al niet makkelijk om van je huid te wassen, maar je ogen kunnen er ook nog eens slecht op reageren.

Eerst en vooral: wrijf niet in je ogen. De verleiding is groot, maar het zal de situatie alleen maar verergeren. Rep je naar de dichtstbijzijnde wasbak en begin dan met het opkuiswerk.

Citroenzuur en chlamydia







Hoewel zaadcellen op zich volledig onschadelijk zijn, zitten er in sperma heel wat stofjes die ongemak kunnen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan citroenzuur, enzymen en fructose. Afhankelijk van hoe gevoelig je ogen zijn, zal je last hebben van een prikkelend gevoel of zelfs helemaal niets meer zien. Spoel je ogen eerst met lauw water en dat gedurende twintig minuten. Als je contactlenzen draagt, dan verwijder je die best pas na het spoelen: ze kunnen je ogen namelijk voorzien van een beschermlaagje. Vermijd nadien make-up, lenzen en andere elementen die je ogen kunnen irriteren. Breng eventueel wat oogdruppels aan om de pijn te verzachten.

Als je na een dag nog steeds last hebt, breng je best een bezoekje aan je huisarts. In het slechtste geval zouden je ogen namelijk kunnen ontsteken. Ook is het geen slecht idee om een SOA-test te laten uitvoeren. Het is uitzonderlijk, maar in enkele gevallen kan je bijvoorbeeld besmet raken met chlamydia, hepatitis B of zelfs HIV. Als je weet dat je ejaculerende vriend besmet is met HIV, is het ook belangrijk om zo snel mogelijk naar de huisarts te gaan.