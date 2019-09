VIDEO. Voormalig woordvoerder Donald Trump kent pijnlijk debuut op ‘Dancing with the Stars’

In ons land moet de eerste aflevering van ‘Dancing with the Stars’ nog op de buis komen, maar in Amerika zijn ze al volop bezig. Een van de meest opmerkelijke deelnemers is Sean Spicer, voormalig woordvoerder van Donald Trump. Zijn debuut in de populaire dansshow is op z’n best twijfelachtig te noemen, maar oordeelt U vooral zelf.

“Ik was Donald Trump’s secretaris van het Witte Huis”, zei hij bij wijze van inleiding. “Het lijdt geen twijfel dat mijn tijd in het Witte Huis tumultueus was.” Na een montage van enkele van de minder succesvolle momenten uit zijn tijd bij Trump, pochte hij over een tweet van Trump waarin hij Spicer feliciteert met zijn ‘DWTS’-deelname. “Het is leuk om de leider van de vrije wereld aan je zijde te hebben,” voegde hij eraan toe.

“Geen natuurlijk talent”







Spicer werd gekoppeld aan de niet onknappe professionele danseres Lindsay Arnold, die haar partner omschreef als dansend op een “kleuterschoolniveau”. Ze voegde nog toe dat hij “absoluut geen natuurlijk talent” heeft. “Hij is er absoluut niet natuurlijk in.”

“Dit maakte geen deel uit van het plan,” vertelde Spicer deze week aan The New Yorker. “Eerlijk gezegd verdien ik gewoon geld en probeer ik van het leven te genieten.” Naar verluidt zal hij minimaal 110.000 euro verdienen aan zijn verschijning in de show. Zelfs gastheer Tom Bergeron heeft zijn ongenoegen geuit over de casting.

Dansprestatie

Toen het tijd werd om te dansen, sloeg Spicer op een paar bongo’s en probeerde hij een salsa van ‘Spice Up Your Life’ van The Spice Girls. Hij was ook gekleed in een extravagant groen hemd met strakke witte broek.

“Wat deed je daar?”, vroeg een van de juryleden toen hij klaar was. “Het is alsof je werd aangevallen door een zwerm wespen.” Het beste wat hij kon zeggen was dat het “vreemd onderhoudend” was.

“Je bent het grootste deel van de dans uit ritme,” voegde een ander eraan toe. “Maar je had plezier!” Spicer behaalde een totale score van 12 op 30, waarmee hij net nog oud-basketter Lamar Odom versloeg.