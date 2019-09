VIDEO. Bankbediende betrapt terwijl ze geld van klanten steelt

Een Thaise bankmedewerkster heeft jarenlang cash geld gestolen van klanten. Onlangs werd ze betrapt door een verborgen camera.

Een collega van de bankbediende had een vermoeden dat de vrouw al jarenlang geld van klanten stal in een United Overseas Bank-kantoor in Pathum Thani (Thailand). Telkens als een klant geld op de rekening wilde zetten, maar het bedrag liet tellen door de bankbediende, waagde ze haar kans. De klant wist immers niet precies hoeveel geld hij of zij binnenbracht, dus kon de vrouw stiekem een beetje geld in haar zakken steken.

Kleine bedragen







De vrouw liep tegen de lamp toen de collega een verborgen camera installeerde. Op de beelden is duidelijk te zien hoe de vrouw enkele briefjes in haar uniform steekt. Het zou telkens om kleine bedragen gaan van rond de 1.000 baht (30 euro). Met het extra geld kon de vrouw verschillende auto’s en zelfs een huis kopen.

Nog niet gestraft

De collega die de diefstal kon vastleggen, is opgelucht dat het misdrijf eindelijk aan het licht komt, maar tegelijk woedend. “Klanten vertrouwden haar volledig, in die mate dat ze hun geld door haar lieten tellen. Jarenlang stal ze van hen. Ik heb de video naar onze bankdirecteur gestuurd, maar aangezien ze nog niet gestraft werd, wil ik het publiekelijk bekend maken”, klinkt het. Er werd intussen een onderzoek ingesteld.