Jonge vrouw sterft nadat ze smartphone in bad laat vallen

Een Russische vrouw is overleden aan elektrocutie in haar bad. Haar smartphone was aan het opladen en is bij haar in bad gevallen.

Evgenia Shulyatyeva werd levenloos aangetroffen in bad door haar moeder Vera. De 26-jarige boekhoudster uit Kirovo-Tsjepetsk, in het westen van Rusland, stierf door elektrocutie nadat haar opladende smartphone in het water viel.







Heel wat vrienden van Evgenia hebben intussen hun deelneming betuigd. “Rust in vrede, zus. Slaap zacht. Je blijft voor eeuwig in ons hart. Bel me morgen en zeg dat het maar een droom was, dat dit niet echt is”, schreef Elena Shakleina op Facebook.

Veel gelijkaardige sterfgevallen

Het is al het zoveelste drama op korte tijd waarbij een jonge vrouw op gelijkaardige wijze sterft in Rusland. In december van vorig jaar stierf vechtsportkampioen Irina Rybnikova (15) op precies dezelfde manier. En ook de 12-jarige Kseniya P. overleed in bad terwijl ze naar muziek luisterde op haar smartphone.

Russische roulette

Elektronisch ingenieur Andrey Sanovsky waarschuwt al jarenlang voor het gebruik van opladende smartphones in bad. “Ontspannen in bad met je smartphone in de lader is als een spelletje Russische roulette spelen. Water is een goede geleider. Daardoor ontstond er een kortsluiting toen de telefoon in het water viel. Mocht het toestel niet in het stopcontact gestoken hebben, dan zou dit drama niet plaatsgevonden hebben”, klinkt het op Metro.co.uk.