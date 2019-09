“Jennifer Lawrence stapte stiekem in het huwelijksbootje”

Een paar weken geleden trouwde Dwayne Johnson al stiekem en nu zou het de beurt zijn aan Jennifer Lawrence. Verschillende Amerikaanse media melden dat de Oscarwinnares afgelopen maandag getrouwd is met haar verloofde, galerijhouder Cooke Maroney.

Een inmiddels verwijderde tweet doet de geruchten aanwakkeren. “Kom je je huwelijkspapieren ophalen, loopt Jennifer Lawrence voorbij om te trouwen. Ja, jongens, City Hall is COOL. The place to go!” Ook zijn er verschillende foto’s geplaatst door The New York Post van het stel buiten het gerechtsgebouw, met een stapel documenten.

Verloofd sinds februari







De twee werden vorig jaar voor het eerst samen gezien. In februari bevestigde de woordvoerder van de Oscarwinnares dat ze verloofd was met Cooke, die eigenaar is van een galerie in New York.