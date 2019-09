Investeren in een duurzame toekomst met TUC RAIL

Rémy Deloge is Project Engineer bij TUC RAIL en werkt aan het GEN-project. Hij wil zijn passie voor zijn job graag doorgeven aan jongeren die op de arbeidsmarkt komen.

Na zijn studies burgerlijk ingenieur werd Rémy Deloge aangenomen als Project Engineer bij TUC RAIL om te werken aan het GEN-project, en meer bepaald aan het traject Ukkel-Nijvel. Die lijn is symbolisch voor hem, omdat hij ze elke dag gebruikt om te gaan werken. «Onze kantoren bevinden zich in de buurt van het station Brussel-Zuid en zijn heel makkelijk bereikbaar met de trein of ander openbaar vervoer», zegt de 33-jarige.







«Elke dag is anders en wat ik leuk vind, is het menselijk contact», zegt Rémy. Hij waardeert vooral de goede sfeer bij TUC RAIL. De kickertafel in de kantoren is daar een mooi voorbeeld van. «Het welzijn van werknemers telt hier echt. Het management staat trouwens open voor voorstellen van werknemers om het bedrijf te verbeteren», legt Rémy uit. En hij spreekt uit ervaring. Omdat duurzame ontwikkeling hem nauw aan het hart ligt, richtte hij een werkgroep op om de duurzaamheid binnen TUC RAIL te verbeteren. Resultaat: het bedrijf besloot bekers voor eenmalig gebruik te verbannen. «Dat is motiverend. We hebben het gevoel dat er naar ons geluisterd wordt», zegt Rémy.

Wat mobiliteit en milieu-impact betreft, genieten de TUC RAIL-medewerkers heel wat voordelen, zoals de mogelijkheid regelmatig van thuis te werken. Met het cafetariaplan kun je een premie of bonus omwisselen voor voordelen zoals extra vrije dagen of de aankoop van een elektrische fiets. Ten slotte waardeert Rémy ook de maatschappelijke impact van zijn functie. «Het is belangrijk om aan het GEN-project te werken, omdat het deel uitmaakt van duurzame mobiliteit. We maken van de gelegenheid gebruik om ook fietspaden en parkings aan te leggen. In deze job kun je een reële impact hebben op de samenleving. Je voelt je nuttig», zegt hij. «We werken aan de mobiliteit van morgen in een leuke sfeer. Dat is heel motiverend», besluit Rémy Deloge.

Zin om mee te werken aan een duurzame toekomst? TUC RAIL zoekt verschillende profielen. Meer info op jobs.tucrail.be.