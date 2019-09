«De collega’s van Securex sporten voor het goede doel »

Om zijn medewerkers samen te brengen rond een goed doel lanceerde de Securex-groep een leuk initiatief: Let’s move together for the right cause. De HR-dienstverlener zet de sportactiviteiten van zijn werknemers in vijf landen om in giften voor twee verenigingen.

L et’s move together for the right cause. Zo heet het originele en verrassende project dat Securex intern lanceerde op 1 augustus. Ruim 300 medewerkers schreven zich in voor deze sportieve challenge voor het goede doel. Het principe is simpel: elke deelnemer behoort tot een team en registreert zijn fysieke activiteiten in een speciale app. Of het nu gaat om het aantal stappen per dag, kilometers te voet of met de fiets, of fitnessuren… al deze activiteiten worden omgezet in euro’s die gedoneerd worden aan twee goede doelen. Hoe meer werknemers bewegen, hoe meer giften ze helpen in te zamelen.

10.000 euro voor het goede doel







«Er doen 320 werknemers mee aan het project. Ons oorspronkelijke doel was 5.000 euro in te zamelen voor Dokters van de Wereld. Maar er was zoveel enthousiasme dat we dat bedrag al na twee weken bereikt hadden. Gezien het succes, besloten we de challenge te verlengen en de kaap van 5.000 euro een tweede keer te ronden voor een andere Belgische vereniging, KickCancer. Die financiert onderzoek naar kinderkanker», legt Gaelle Houyoux uit. Zij werkt bij Securex mee aan de coördinatie van het project.

Het initiatief eindigt tijdens de Week van de Mobiliteit, van 16 tot 22 september. Tijdens deze symbolische week worden deelnemers uitgenodigd te kiezen voor zachte mobiliteit om naar het werk te gaan. Het doel is het project met een climax af te ronden en nog wat meer geld in te zamelen voor de verenigingen.

Een heel positieve balans

Nog voor het einde van het project maakt Securex al een erg positieve balans op. «Onze medewerkers hebben deze zomer heel veel bewogen. Zowel ervaren als occasionele sporters deden hun best om zoveel mogelijk activiteiten te doen. Deze challenge toont aan hoe gemotiveerd onze werknemers zijn om hun steentje bij te dragen aan interne projecten. Ze zijn enthousiast om samen te bewegen voor het goede doel. Dit soort initiatieven valoriseert onze medewerkers, motiveert hen om meer te bewegen en versterkt de banden tussen de vijf landen waar Securex aanwezig is», besluit Gaelle Houyoux. Let’s move together for the right cause kende zoveel succes, dat Securex al denkt aan een tweede editie.

Bart Coone, Country Manager van Securex Luxemburg

«Ik heb bijna 1.000 km afgelegd en 126 euro ingezameld. Dankzij deze challenge kan ik mijn sportieve prestaties delen met mijn collega’s. Tot mijn grote verrassing zijn sommigen van hen even sportief als ik. Het gekke is dat ik nooit geld heb verdiend met mijn sport, maar nu heb ik bijna 200 euro ingezameld voor het goede doel. Ongelooflijk!»

Cathy Smets, Key Account Manager bij Securex België

«Ik heb gefietst, gejogd en gewandeld. In totaal heb ik al 9 uur gesport, 202 km afgelegd en 29 euro ingezameld. Ik vind het leuk iets te doen voor het goede doel en samen met mijn collega’s te sporten. Deze challenge motiveert ons om meer te bewegen, een gemeenschappelijk doel te bereiken en ons team naar de top van het klassement te pushen, met respect voor ieders wensen en limieten.»