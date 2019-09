Elia geeft het goede voorbeeld op het vlak van mobiliteit

Elia is een belangrijke speler in de energiesector en zorgt voor het vervoer van elektriciteit over het hoogspanningsnet in België. Het bedrijf, dat meer dan 1.000 mensen tewerkstelt in het hele land, is een goede leerling op het vlak van mobiliteit. En dat is geen toeval.

Elia hecht veel belang aan de mobiliteit van zijn werknemers. Het is waarschijnlijk het Belgische bedrijf met de meeste mogelijkheden op dit vlak. En dat bewustzijn is niet nieuw. Elia besloot al in 2011 de zaken in handen te nemen en een actieplan op te stellen. Dat is gebaseerd op drie pijlers: minder verplaatsingen, andere vormen van mobiliteit en minder verbruiken. In slechts enkele jaren tijd werden heel wat initiatieven ontwikkeld op basis van deze drie strategische assen.

Strategische sites







Bij Elia is alles voorzien om werknemers een ruime keuze te bieden op het vlak van mobiliteit en om hun autogebruik zoveel mogelijk te beperken. Als Compensation & Benefits Manager is Marie Van Den Hove verantwoordelijk voor het optimaliseren van het woon-werkverkeer. En dat begint met de locatie van de werkplekken. «Het eerste initiatief is onze kantoren goed te lokaliseren. Wanneer we sites kiezen, kijken we in de eerste plaats naar de bereikbaarheid met het openbaar vervoer», legt Marie Van Den Hove uit. Ze voegt eraan toe dat alle sites fietsenstallingen en oplaadpunten voor elektrische auto’s en elektrische fietsen hebben.

Gaan werken met de fiets

Elia moedigt zijn werknemers aan om de fiets te nemen. Daarvoor bestaan verschillende initiatieven. «We hebben een vloot elektrische fietsen voor onze medewerkers op onze vijf administratieve sites. Werknemers kunnen ze gebruiken om naar huis te fietsen of naar een vergadering buiten onze sites in Brussel», zegt Marie Van Den Hove. Wie komt werken met de fiets krijgt al het nodige materiaal, een helm en zelfs lessen. Tijdens die sessies tonen begeleiders de medewerkers via welke wegen ze veilig op kantoor komen. Ten slotte hebben de vijf administratieve sites van Elia alle nodige infrastructuur om fietsers te verwelkomen: douches, lockers, parking en zelfs een kleine werkplaats om fietsen te onderhouden en te herstellen.

Een zo breed mogelijk mobiliteitsaanbod

Op de administratieve sites van Elia gaat 75% tot 80% van de werknemers met het openbaar vervoer naar het werk. Dat wordt trouwens aangemoedigd door het bedrijf. «We zijn ons ervan bewust dat 45% van onze werknemers met een bedrijfswagen een ander vervoermiddel gebruiken. We bieden hen een zo breed mogelijk aanbod voor het openbaar vervoer», legt Marie Van Den Hove uit.

Elia’s bedrijfswagenbeleid is sinds 2013 heel flexibel. Een manager kan een kleinere auto kiezen en een deel van zijn budget gebruiken voor de aankoop van een elektrische fiets, bijvoorbeeld. Hybride en elektrische wagens worden ook gestimuleerd. Naast de laadpalen op de sites, installeert Elia ook laadpunten thuis en biedt het zijn medewerkers laadkaarten aan. Tenslotte krijgen jonge starters die een bedrijfswagen willen ecorijles om te leren minder te verbruiken.

Oplossingen voor minder verplaatsingen

Als een verplaatsing geen must is, doet Elia er alles aan om ze te vermijden. Werknemers kunnen tot twee dagen per week thuis werken. Alle vergaderzalen zijn uitgerust met een speakersysteem zodat ook personen die zich niet verplaatsen, kunnen deelnemen. Elia heeft ook – grotendeels elektrische – poolwagens op al zijn sites. Zo kunnen werknemers die een vergadering buiten Brussel hebben toch met de trein komen en vanop kantoor met een elektrische wagen vertrekken.

Week van de mobiliteit

Naar aanleiding van de week van de mobiliteit zal Elia zijn werknemers sensibiliseren voor zachte mobiliteit. Ze worden uitgenodigd voor themaontbijten, waar ze praten en informatie en ervaringen uitwisselen. «Wie graag de trein of andere vormen van openbaar vervoer wil testen, krijgt bovendien een NMBS-abonnement voor een maand of MIVB-tickets», vertelt Marie Van Den Hove. En dat is niet alles. Op dinsdag 17 september wordt de parking volledig gesloten en zal iedereen op een andere manier naar het werk moeten komen.

Dankzij al deze initiatieven is Elia een uitstekende leerling op het vlak van mobiliteit. De beheerder van het elektriciteits­net heeft het begrepen: een bedrijf dat aantrekkelijk wil blijven, vooral voor jongeren, moet iets anders bieden op het vlak van mobiliteit.

Zin om te solliciteren bij Elia? Ontdek alle vacatures op www.elia.jobs