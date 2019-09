« We bieden onze chauffeurs een luisterend oor aan »

Chauffeurs van De Lijn hebben een belangrijke job die bijdraagt aan de mobiliteit en bereikbaarheid van Vlaanderen, en zijn de ambassadeurs op het terrein. Om nieuwe en bestaande chauffeurs te begeleiden, staat een grote groep teamcoaches klaar.

Directeur operaties Dirk Busschaert (60) leidt samen met de dienst HR de zoektocht naar nieuwe chauffeurs. «We hebben over heel Vlaanderen en Brussel nu nog ongeveer 200 chauffeurs te kort. Vooral in Antwerpen, de Brusselse rand, Leuven en Mechelen zoeken we dringend mensen», vertelt hij.

Veelzijdig







«De ideale chauffeur is contactvaardig, klantvriendelijk en kan omgaan met diversiteit. Stressbestendigheid is ook belangrijk want in de stad rijden is niet altijd gemakkelijk, bijvoorbeeld wanneer er door wegenwerken heel wat omleidingen plaatsvinden. Als reizigers dan een opmerking maken of vragen hebben, moet je daar gepast mee omgaan.»

De opleiding om buschauffeur te worden duurt 22 werkdagen. «We hebben onze eigen opleidingscentra, verspreid over heel Vlaanderen. Je krijgt eerst een theoretische en daarna een praktische opleiding voor het rijbewijs D. Na het examen volgt onder meer een opleiding voor onze tarieven, de veiligheidsregels en de ticketapparatuur op de bus. Wie trams wil besturen, volgt daarna een bijkomende opleiding.»

Variatie

«De job van chauffeur brengt veel variatie, het is zeker geen nine-to-five-werk. We doen er alles aan om het werk aantrekkelijk te maken. Zo kunnen chauffeurs binnenkort zelf hun diensten kiezen in een nieuw planningssysteem. Op die manier kunnen chauffeurs hun privéleven en werk gemakkelijker combineren. Daarnaast hebben we dit jaar een zeventigtal teamcoaches geïntroduceerd. Dat zijn brugfiguren tussen de directie, de stelplaats en de chauffeurs. Zij geven ons rijdend personeel advies of bieden hen een luisterend oor.»

Tim Van Hemelryck, Teamcoach (37):

De teamcoach is een direct aanspreekpunt, elke chauffeur heeft vanaf het begin van zijn carrière een vaste teamcoach. «Chauffeurs kunnen met al hun vragen bij mij terecht, zowel administratieve als praktische zaken. Ik probeer mijn personeel te begeleiden of ze op te vangen wanneer dat nodig is. De drempel moet laag zijn. Zij signaleren ons problemen wanneer deze opduiken. Wij kunnen die zaken doorspelen naar een hoger niveau.»

«Ik doe mijn werk heel graag, je komt dagelijks situaties tegen die je in goede banen moet leiden. We bieden onze chauffeurs ook een luisterend oor aan. Het is de bedoeling om hen met een goed gevoel op de baan te sturen. Als we zien dat een chauffeur privéproblemen heeft, spreken we hen aan. Vaak lucht een gesprek op. Wij communiceren heel veel met onze chauffeurs.»

Marleen Corremans, Buschauffeur (58):

«Ik werk nu 3,5 jaar voor De Lijn. Het leukste aan mijn werk vind ik dat je altijd buiten bent. Bovendien heb je als buschauffeur veel contact met de klanten. Je leert vaak nieuwe mensen kennen en kan heel afwisselende gesprekken met hen aanknopen. Ik zeg zelf vaak dat je sociaal leven opgekrikt wordt als je bij De Lijn begint te werken. Ik was jarenlang actief als fabrieksarbeidster en het contrast met dit werk kan niet groter zijn. Ik help ook graag de klanten en je voelt dan hun waardering, zeker bij senioren.»

Uygar Mevlüt, Buschauffeur (34):

«Het was mijn jeugddroom om buschauffeur te worden. Toen ik klein was, zat ik graag naast de chauffeur om te kijken hoe hij zijn bochten nam. Dankzij De Lijn heb ik enkele jaren geleden mijn rijbewijs als buschauffeur behaald. Ik ben erg tevreden over de opleiding. Als Nederlander was het niet gemakkelijk om te leren rijden in Brussel, het verkeer is daar erg jachtig. Dankzij mijn opleiding heb ik hier mee leren omgaan. Ik ben ook erg tevreden over het loonpakket en de flexibiliteit. Je ontvangt premies voor afwijkende uren, zoals ’s nachts, in weekends en op officiële feestdagen. Bovendien krijg je inspraak in je werkuren. Als je ruim vooraf afspreekt dat je niet beschikbaar bent, houdt de planningsdienst er rekening mee.»



Wil jij graag aan de slag als chauffeur bij De Lijn? Solliciteer dan via delijn.be/jobs