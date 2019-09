Meer en meer werknemers pendelen met de fiets

Wist je dat we met zijn allen gemiddeld een uur per dag pendelen? Dat 20% van ons zelfs twee uur onderweg is, van en naar het werk? En dat maar 10% van ons de verplaatsing naar het werk met de fiets doet? Het goede nieuws is dat de groeimarge groot is. Als ondernemer kan je wel degelijk een verschil maken.

Uit de mobiliteitsbarometer van HR-bedrijf Acerta blijkt dat de auto het belangrijkste vervoersmiddel blijft om zich naar het werk te verplaatsen, maar ook dat meer en meer mensen het combineren met de fiets. Ook de opmars van de fiets in het traject van en naar het werk zet zich in 2018 verder door.







Vorig jaar koos 26,37% van de werknemers regelmatig voor de fiets, een toename met 8,9% tegenover vorig jaar. Voor 14,12% van de werknemers geldt zelfs: de fiets of niets. En alle leeftijden fietsen, met dank aan de grote populariteit van de elektrische fiets.

Actieve levensstijl

Ons op een actieve manier verplaatsen is vaak de eerste stap naar een leven vol beweging, weet ook Sport Vlaanderen. Het agentschap promoot een actieve woon-werkverplaatsing binnen de campagne ‘Sport op het Werk’ als één van de pijlers waarop je als bedrijf kan inzetten om je medewerkers meer aan het sporten en bewegen te krijgen, naast acties en initiatieven op en met het werk.

Stimuleer fietspendelaars

Er bestaan een hele reeks maatregelen waarmee je jouw medewerkers kan verleiden om op een actieve manier naar het werk te pendelen.

Zorg ervoor dat je een goed fietsbeleid uitwerkt. Stimuleer en beloon werknemers die met de fiets naar het werk komen door bijvoorbeeld een fietspremie te voorzien. Bied veilige fietskledij aan, zoals helmen en fluohesjes.

Een andere, maar niet minder belangrijke maatregel is het voorzien van een voldoende beveiligde fietsenstalling. Combineer deze eventueel met laadpalen voor elektrische fietsen. Door deze op de juiste manier in te richten en ze goed zichtbaar te installeren, moedig je fietsen aan en creëer je tegelijk een dynamisch visitekaartje voor je onderneming en haar werknemers.

Bekijk daarnaast zeker ook de mogelijkheden om fietsen te huren, leasen of kopen voor het bedrijf. Werknemers kunnen (al dan niet elektrische) bedrijfsfietsen gebruiken om afstanden binnen het bedrijf te overbruggen of om verplaatsingen te maken voor het werk. In dit kader ga je best na welke fiscale voordelen de overheid voorziet voor werkgevers en werknemers.

Meer tips en tricks? Check zeker ook

www.sport.vlaanderen/sportophetwerk