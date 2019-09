Jan De Nul Group zet in op duurzame mobiliteit

Jan De Nul Group, gekend voor zijn offshore diensten, baggerprojecten en alle mogelijke civiele- en milieuwerken, heeft op het kantoor in Aalst 700 werknemers in dienst. Er lopen initiatieven om hen op een duurzame manier te laten pendelen. Karen Seminck (HR-assistent), Christof De Waele (fleet manager) en Stijn Arys (CO2-coördinator) maken alle drie deel uit van de werkgroep mobiliteit, die Jan De Nul in het kader van zijn CO2-beleid oprichtte.

1 Potentieel

Jan De Nul verduurzaamt met subsidies van het Oost-Vlaamse Pendelfonds het pendelverkeer. Momenteel gebeurt 8% van de pendelverplaatsingen met de fiets wat zou kunnen evolueren naar 15%. Daarnaast kan ook de elektrische fiets nog eens instaan voor 9% van de verplaatsingen. Als je openbaar vervoer en speed pedelecs meerekent, dan zou het autogebruik bij de Jan De Nul werknemers op termijn kunnen dalen van 67% naar 47%.

2 Fiets leasing







Het CO2-beleid van Jan De Nul is sinds 2013 gecertificeerd volgens de CO2-prestatieladder. Daaruit bleek dat het pendelverkeer significant bijdraagt aan de uitstoot van de kantoren. Daarnaast toonde een rondvraag bij het personeel aan dat er een grote interesse was in elektrische fietsen en speed pedelecs. Daarom rolde het bedrijf op 1 juli een fietsleasingprogramma uit met nieuwe fietsstallingen en fietslaadpalen.

3 Sensibiliseren

Sensibilisatie is belangrijk voor een echte gedragswijziging. Jan De Nul nam deel aan Tournée Pédale, «20 dagen zonder wagen», en zal binnenkort ook deelnemen aan de Car Free Day. Er zijn ook bedrijfsfietsen ter beschikking voor wie ‘s middags even naar de stad wil of het woon-werktraject met de elektrische fiets wil uitproberen.

