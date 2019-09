Treinramp Buizingen: OM eist celstraf van 3 jaar tegen treinbestuurder

Op het proces over de treinramp in Buizingen die op 15 februari 2010 het leven kostte aan negentien mensen, heeft het parket-generaal een gevangenisstraf van 3 jaar met uitstel en een geldboete gevorderd tegen de treinbestuurder van de P-trein die bij het ongeval betrokken was. Voor de NMBS, die enkele jaren voordien al veroordeeld was voor de treinramp in Pécrot, eiste het openbaar ministerie een effectieve geldboete van 700.000 euro, en voor Infrabel een geldboete van 650.000 euro. De treinbestuurder zou volgens het openbaar ministerie voorbij een rood stoplicht gereden zijn maar ontkent dat, volgens het parket-generaal tegen alle elementen van het dossier in. Bovendien zou de man weinig tot geen empathie tonen met de slachtoffers.

Het openbaar ministerie tilde zwaar aan het feit dat de NMBS na de treinramp in Pécrot een geldboete met uitstel had opgelegd gekregen en toen verplicht was geworden de nodige maatregelen te nemen om de veiligheid van haar passagiers te verzekeren.







“De treinramp in Buizingen heeft duidelijk gemaakt dat de NMBS die verplichting niet is nagekomen”, sprak substituut-procureur-generaal Catherine Ramaekers.

bron: Belga