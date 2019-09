Romelu Lukaku opnieuw slachtoffer van racisme in Italië

Amper twee weken na de beschamende taferelen in Cagliari is Rode Duivel Romelu Lukaku opnieuw geconfronteerd met racisme in Italië. Dat gebeurde gisteravond in een tv-uitzending op Top Calcio 24, waarin voetbalanalist Luciano Passirani het woord nam. Hij trachtte te verwoorden dat Lukaku bijna onmogelijk af te stoppen is en ging daarbij vreselijk de mist in. “De enige manier om hem tegen te houden, is door te zeggen: “Hier zijn tien bananen die je kunt opeten”.” De analist leek zich van geen kwaad bewust, maar moest wel meteen het woord afstaan. Later in de uitzending bood de zender zijn excuses aan en werd er aangekondigd dat de analist in de toekomst niet meer zal worden opgevoerd.

Het is al de tweede keer in amper twee weken tijd dat de Rode Duivel slachtoffer werd van racisme in Italië. In de competitiewedstrijd met Inter Milaan op bezoek bij Cagliari (1-2) klonken er in de 72e minuut apengeluiden op de tribunes van de thuisploeg, toen Lukaku zich klaar maakte om een strafschop om te zetten. De spits negeerde de oerwoudgeluiden en zette de strafschop feilloos om, waarmee hij de eindstand op het bord zette en matchwinnaar werd.







“Het is 2019 en in plaats van vooruit te gaan, zetten we stappen achteruit”, schreef de aanvalsleider van de Rode Duivels een dag na dat incident op Instagram. De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) steunde zijn spits meteen en ook de Lega Serie A reageerde met een nieuwe campagne tegen racisme. De Inter-Ultra’s hadden het minder goed begrepen, want zij verdedigden in een open brief aan Lukaku de Cagliari-fans door te stellen dat het niet meer dan intimidatie was om het eigen team te helpen.

Bron: Belga