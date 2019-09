Recordzomervakantie voor luchthaven Charleroi

De luchthaven van Charleroi heeft tijdens de zomervakantie alle records gebroken. In juli en augustus samengeteld kreeg de luchthaven ruim 1,6 miljoen passagiers over de vloer, 2 procent meer dan in de zomervakantie van 2018. Het absolute maandrecord dat in juli was gevestigd (807.801 passagiers), werd in augustus nog wat scherper gesteld (809.396).

Er waren 2 procent meer vliegbewegingen dan tijdens de vorige zomervakantie, de bezettingsgraad daalde lichtjes (tot gemiddeld 90,4 procent). Italië, Spanje en Frankrijk waren de populairste bestemmingen.







Vorige week werd op Brussels South Charleroi Airport een eerste verbinding met Georgië (Koetaisi) ingehuldigd, een nieuwe route van Wizz Air. Eind oktober komen daar onder meer Israël (Tel Aviv, Ryanair) en Oostenrijk (Wenen, Laudamotion) bij, en begin december start Air Belgium op de Henegouwse luchthaven met vluchten naar Guadeloupe en Martinique.

bron: Belga