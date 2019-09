Orange “verbijsterd” over gang van zaken rond verkoop Voo

Telecomoperator Orange zegt “verbijsterd” te zijn over het nieuws dat Voo verkocht zou worden aan een Amerikaanse investeerder. Orange was zelf geïnteresseerd om de Waalse operator over te nemen. Le Soir bracht vrijdag aan het licht dat Nethys, onderdeel van de Luikse intercommunale Enodia, in mei al een bindende overeenkomst heeft gesloten met het Amerikaanse investeringsfonds Providence. De Amerikanen zouden de helft plus een aandeel overnemen.

Orange is verbaasd over de gang van zaken. De operator “stelt zich veel vragen bij de transparantie van het proces en de eerlijkheid ervan”. Orange blijft overtuigd dat het zelf over een beter aanbod heeft voor de werknemers, klanten en aandeelhouders van Voo.







Ook Telenet toonde interesse om Voo over te nemen. Dat bedrijf wil niet reageren.

Oppositiepartij cdH heeft vandaag in het Waals parlement een parlementaire onderzoekscommissie gevraagd naar de zaak rond de verkoop van telecomprovider Voo door het Luikse Nethy.

bron: Belga