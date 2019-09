Onderhandelingen met regering definitief mislukt

De Venezolaanse oppositie beschouwt de onderhandelingen om een weg te zoeken uit de regeringscrisis in het Zuid-Amerikaanse land als dood en begraven. Dat heeft de zelfverklaarde interimpresident Juan Guaido gisteren gezegd, vijf weken nadat de regering van president Nicolas Maduro zich had teruggetrokken uit de gesprekken. “Het dictatoriale regime van Nicolas Maduro heeft het onderhandelingsproces in de steek gelaten op basis van drogredenen”, zegt Guaido in een verklaring. “Na meer dan veertig dagen waarin ze geweigerd hebben om de onderhandelingen voort te zetten”, is het vredesproces dood en begraven, luidt het.

De Venezolaanse regering en oppositie startten in juli vredesonderhandelingen op. Die werden gehouden op het Caribische eiland Barbados met Noorse bemiddeling. In mei had al een eerste gespreksronde plaatsgevonden in Oslo. Begin augustus trok Maduro zijn delegatie echter terug nadat de Verenigde Staten bijkomende sancties tegen Venezuela oplegden.







Maduro werd vorig jaar verkozen voor een tweede termijn als president tijdens een omstreden stembusslag die door bijna de volledige oppositie werd geboycot. Onder zijn presidentschap kende Venezuela een ongeziene economische en politieke crisis. Guaido, de voorzitter van het door de oppositie gedomineerde maar gemuilkorfde parlement, wierp zichzelf in januari op als interim-president. Hij werd door tientallen landen, waaronder de Verenigde Staten en de Europese Unie, erkend, maar in eigen land heeft Maduro de teugels nog strak in handen.

Bron: Belga