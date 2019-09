OM houdt treinbestuurder, NMBS en Infrabel verantwoordelijk voor ramp in Buizingen

Volgens het parket-generaal zijn zowel Infrabel, de NMBS als de bestuurder van een van de betrokken treinen verantwoordelijk voor de treinramp in Buizingen die op 15 februari 2010 het leven kostte aan negentien mensen. De treinbestuurder zou voorbij een rood stoplicht gereden zijn, de NMBS zou de verkeerde locomotief aan de kop van de trein gezet hebben en Infrabel zou een veiligheidssysteem weggehaald hebben en geen spoorwissel hebben uitgevoerd. De treinramp vond plaats op maandag 15 februari 2010 vlakbij het station van Buizingen. De P-trein CR E3678 van Leuven naar ’s Gravenbrakel botste om 08.28 uur bijna frontaal tegen de IC-trein E1707 van Quiévrain naar Luik-Guillemins. Het ongeval kostte het leven aan 19 mensen, onder wie de treinbestuurder van de IC-trein, terwijl minstens 310 personen gewond raakten. Bij hen bevonden zich de treinbestuurder van de P-trein, en de 2 treinbegeleiders van beide treinen.

Volgens substituut-procureur-generaal Catherine Ramaekers staat het vast dat de treinbestuurder van de P-trein voorbij een rood stoplicht was gereden.







“De man betwist dat maar de gerechtelijk experts sluiten alle technische defecten of sabotage uit”, zei de magistrate. “Alle geregistreerde gegevens tonen aan dat het betrokken licht op rood stond. Dat het onderzoek van de gerechtsexperts niet tegensprekelijk zou verlopen zijn of hij niet de kans zou gekregen hebben daarvoor verhoord te worden of zijn visie te geven, klopt ook absoluut niet.”

Ook de NMBS is in de fout gegaan, aldus het openbaar ministerie, door aan de kop van de trein een locomotief te plaatsen die niet was uitgerust met de modernste veiligheidssystemen, terwijl de tweede wagon ook een locomotief was, die wel met die moderne veiligheidssystemen was uitgerust. Infrabel had dan weer een ander veiligheidssysteem niet mogen weghalen, want dat zou verhinderd hebben dat de P-trein in het laatste station kon vertrekken als het spoor niet vrij was, en had een spoorwissel moeten uitvoeren.

bron: Belga