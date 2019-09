Nieuw schoolproject doet leerlingen fruit en groenten eten

Gezonde tussendoortjes op een ‘chille’ plek aanbieden aan leerlingen van het secundair onderwijs, dat is het doel van ‘Snack & Chill’. Negentien scholen testten het project uit, en zagen dat het in de smaak viel bij leerlingen. Dat meldt het Vlaams Instituut Gezond Leven vandaag. Het project van het Vlaams Instituut Gezond Leven en partners biedt groenten, fruit en water met een smaakje aan in een ‘chille’ ruimte in scholen. Die ruimtes worden door de scholen ingericht, met hulp van de leerlingen.

Uit het testproject in negentien secundaire scholen bleek dat bijna de helft van de leerlingen fruit kocht, waarvan 75 procent meerdere keren. Ook bleken meisjes meer van de snacks te kopen, en lag de verkoop hoger in de derde graad ten opzichte van de andere graden.







Scholen die deelnemen aan het project krijgen de nodige ondersteuning, zoals een stappenplan dat helpt bij de vormgeving van het project, voorbeeldbrieven voor leerlingen en ouders, en een online vragenlijst die de school kan gebruiken om te achterhalen welke snacks de leerlingen willen.

Scholen die aan het project willen deelnemen, kunnen zich nog tot 13 oktober 2019 inschrijven. De verkoop in scholen gaat van start in het voorjaar van 2020.

bron: Belga