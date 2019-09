Italiaanse politie arresteert drie folteraars van migranten

De Italiaanse politie heeft drie mensen gearresteerd die worden beschuldigd van foltering in Libische detentiecentra. De verdachten zouden migranten verkracht, gemarteld of vermoord hebben en hun families hebben afgeperst. De beschuldigden zouden een illegaal centrum geleid hebben in Az Zawiyah, een stad ten westen van Tripoli. Migranten waren er het slachtoffer van “systematische misbruiken en wreedheden door herhaaldelijk en voortdurend fysiek geweld”, aldus de Italiaanse politie in een verklaring.

De vermeende folteraars, alle drie twintigers, zijn zelf migranten die op het Italiaanse eiland Lampedusa waren toegekomen met het reddingsschip “Alex”. Andere vluchtelingen van het schip hadden de politie ingelicht over de verdachten, waarop de politie hen kon arresteren in een migrantencentrum in Messina, op Sicilië.







De migranten werden in de illegale centra vastgehouden tot hun families losgeld betaalden. “Degenen die niet betaald hadden, werden gemarteld met elektrische schokken. Ze elektrocuteerden je tot je bewusteloos op de grond viel. Ik was persoonlijk getuige van vele moorden door elektrocutie”, aldus een getuigenis van een slachtoffer, die de politie heeft vrijgegeven. De migranten werden er ook uitgehongerd en geslagen met stokken. Vrouwen werden er voortdurend misbruikt. “Alle vrouwen die bij ons waren, werden systematisch en meerdere malen verkracht door de twee Libiërs en de drie Nigerianen die het kamp runden”, zegt een ander slachtoffer.

Volgens cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) in juli worden momenteel minstens 5.200 mensen vastgehouden in erkende detentiecentra in Libië, vaak in mensonterende omstandigheden. Er zijn geen cijfers over het aantal mensen die worden vastgehouden in illegale centra.

Libië heeft al jaren te kampen met een burgeroorlog en chaos, maar blijft een belangrijke doorgang voor migranten die Europa willen bereiken.

Bron: Belga