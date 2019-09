Franse helikoper ingezet in zoekactie naar vermiste duikers

De Franse marine zet een helikoper in voor de zoekactie naar twee vermiste duikers. Dat meldt het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC). Alle boten werden teruggeroepen. “De overlevingskansen zijn te klein geworden.” Aan de kust werd sinds gisterenmiddag met man en macht gezocht naar twee vermiste duikers. Zij gingen in het water op de grens tussen België en Frankrijk, zo’n twaalf à vijftien kilometer van de kust. Vandaag schakelt de Franse marine een helikopter in om de vermiste duikers op te sporen.

“Tijdens een zogenaamde ‘first daylight view’ zal die nog een keer het hele gebied controleren”, legt Eva Descamps van het MRCC uit. Het MRCC zet zelf geen middelen meer in. “De zoekbox die werd uitgetekend op basis van de stroming, is ondertussen zo groot dat zoeken met boten geen zin meer heeft. Ook de overlevingskansen zijn erg klein geworden. Bovendien kunnen we niet al onze middelen langdurig inzetten, want we moeten paraat staan om bij een ander incident onmiddellijk te kunnen ingrijpen.”







Er werden gisteren verschillende reddingsboten en een helikopter ingezet. Zij speurden het water af op zoek naar de twee vermiste duikers. Het zou gaan om een man en een vrouw die doken naar een bij hobbyduikers populair wrak.

bron: Belga