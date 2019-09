Franse artsen, juristen en piloten protesteren tegen pensioenhervorming

Duizenden advocaten, artsen en piloten zijn vandaag in Parijs op straat gekomen om te protesteren tegen de pensioenhervormingsplannen van de Franse regering voor bepaalde beroepstakken. Velen kwamen in uniform betogen. Onder de betogers waren ook verpleegkundigen, stewards en kinesitherapeuten. Allemaal zijn ze de straat op gegaan om hun ontevredenheid te uiten tegen het nieuwe pensioenstelsel dat hen financieel zou benadelen. Momenteel is er een apart pensioenstelsel voor al deze beroepen, maar de Franse regering wil dat samenvoegen tot één universeel stelsel.

Om de hervormingsplannen te bestrijden hebben de gedupeerden zich verenigd in het collectief “SOS Retraite”. “Wij beschermen onze klanten en patiënten. We verwachten dezelfde bescherming van de overheid”, schreven ze in een open brief.







Bron: Belga