EU veroordeelt vandalisme aan ambassade in Israël

De Europese Unie heeft het bekladden van haar ambassade in Israël veroordeeld. “Een betreurenswaardigde daad van vandalisme”, schreef een woordvoerster van de hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken, Federica Mogherini, gisteravond op Twitter. “We verwachten snel resultaat van het onderzoek zoals het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken aankondigde.” De ambassade in Ramat Gan bij Tel Aviv werd met graffiti besmeurd. De rechtse activiste Sheffi Paz bekende vandaag de feiten. Ze liet zich filmen bij haar vandalenstreken.

Paz is een in Israël bekende anti-immigratie-activiste die de uitzetting van duizenden Afrikanen uit het land bepleit. Ze woont in het zuiden van Tel Aviv, waar veel personen van buitenlandse afkomst wonen. Ze verklaarde dat ze zichzelf heeft aangegeven bij de politie en dat ze nu twee weken bij het gebouw moet wegblijven.







Terwijl ze vandaag voor de deur van de ambassade stond, beweerde Paz dat de EU terrorisme en illegale immigratie in Israël steunt en dat ze daarom uit het land moet verdwijnen. De Israëlische staat beschuldigt de EU er al langer van dat ze ngo’s zou steunen met banden met Palestijnse terreurorganisaties. De EU deed die beweringen al af als desinformatie.

De Europese ambassadeur in Israël, Emanuele Giaufret, toonde op Twitter beelden van de inkomdeur van de ambassade. “EU GET OUT. Duits geld zal Joden doden”, stond er in het rood geschreven. De Israëlische buitenlandminister Israel Katz heeft de feiten veroordeeld.

