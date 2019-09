Eerste ontmoeting tussen Juncker en Johnson levert geen witte rook op

De ontmoeting tussen Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en de Britse premier Boris Johnson deze middag heeft maar weinig opgeleverd. Johnson heeft nog altijd geen werkbaar alternatief voor de Ierse backstop op tafel gelegd, laat de Europese Commissie weten in een korte persverklaring. De onderhandelingen over de brexit zitten nu al weken in het slop. De Ierse backstop – een noodoplossing die een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland moet vermijden door het Verenigd Koninkrijk tijdelijk in een douane-unie met de EU te houden – is de grootste hinderpaal. De Britse premier Johnson wil er van af, maar de Europese Unie eist een alternatief dat net als de backstop het Goede Vrijdagakkoord respecteert en de Eurpese interne markt vrijwaart.

De eerste ontmoeting tussen Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en Brits premier Boris Johnson deze middag in een Luxemburgs restaurant heeft maar weinig aan die impasse veranderd, lijkt het. “Voorzitter Juncker heeft herhaald dat het de verantwoordelijkheid is van het Verenigd Koninkrijk om met wettige en werkbare alternatieven te komen die compatibel zijn met het echtscheidingsakkoord”, laat de Europese Commissie weten in een kort persbericht. “Juncker heeft benadrukt dat de Commissie bereid blijft dergelijke voorstellen te onderzoeken om na te gaan of ze de doelstellingen van de backstop halen. Dergelijke voorstelen zijn nog niet gebeurd.”







Johnson wil de Europese Unie op 31 oktober verlaten, met of zonder brexitakkoord. Brussel blijft intussen “24 op 7 beschikbaar om te werken”, aldus de Commissie. “De Europese top in oktober zal een belangrijk moment zijn. De EU27 (de lidstaten zonder Groot-Brittannië, red.) blijven verenigd.”

bron: Belga