CdH vraagt parlementaire onderzoekscommissie naar verkoop VOO

Oppositiepartij cdH vraagt een parlementaire onderzoekscommissie naar de verkoop van telecomprovider Voo door het Luikse Nethys. “Welke andere beslissingen zijn hier genomen achter de rug van de gemeentebesturen? Er is zo snel mogelijk totale duidelijkheid nodig in dit dossier”, zei fractieleider François Desquesnes in het Waals parlement. Het Waals parlement debatteert vandaag over de regeerverklaring van de kersverse regering-Di Rupo. In de marge daarvan schemert ook een nieuw schandaal rond Nethys, de operationale poot van Enodia, het vroegere Publifin. In mei vorig jaar sloot Nethys een deal met de Amerikaanse investeringsmaatschappij Providence over de verkoop van de Waalse telecomprovider Voo. De bestuurders van moederbedrijf Enodia waren volgens de krant Le Soir niet op de hoogte van die deal.

Le Soir meldde vrijdag dat Nethys in mei een bindend bod sloot met Providence voor de verkoop van 50 procent en één aandeel in Voo. Voorwaarde daarbij is wel dat de Waalse en Brusselse aandeelhouders van Brutélé, hun aandelen tegen eind oktober verkopen. De Brusselse tak van Voo is via Brutélé in handen van een aantal Brusselse gemeenten en Charleroi. Nethys verkocht in dezelfde periode ook dochterbedrijf Win, aan Ardentia Tech waar Stephane Moreau – de sterke man bij Nethys – instaat voor de dagelijkse leiding.

Eerder vroegen oppositiepartijen cdH en PVDA al een snelle bijeenroeping van de parlementaire commissie Lokale Besturen. Muriel Gerkens, bestuurder voor Ecolo bij Enodia, liet weten dat de Waalse regering de procedure om een bijzondere regeringscommissaris op de zaak te zetten, moet opstarten.

bron: Belga