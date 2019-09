Aalst verdedigt joodse carnavalpoppen op UNESCO-hoofdkwartier

In Parijs zal het Aalsterse stadsbestuur morgen de joodse poppen op een praalwagen tijdens de laatste editie van Aalst Carnaval toelichten. Er klonk kritiek op die stereotiepe afbeeldingen en de gelijkenis met Nazi-optochten. Maar burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) beklemtoont dat er van antisemitisme geen sprake is.

Unesco had kritiek geuit op de beelden nadat verschillende joodse organisaties verontwaardigd hadden gereageerd. Het Aalsterse carnaval is geregistreerd als UNESCO-werelderfgoed en dreigt die status te verliezen.

Het Aalsterse schepencollege heeft burgemeester D’Haese en schepen Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) afgevaardigd om de carnavalstoet te verdedigen.







“Het is van cruciaal belang om de mensen van UNESCO nog eens uit te leggen dat de Aalsterse carnavalisten op generlei wijze antisemitische of racistische bedoelingen hebben, wel integendeel”, aldus D’Haese.

bron: Belga