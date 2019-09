Vlaamse jongeren kampen vaker met psychologische problemen

Vlaamse jongeren hebben minder overgewicht, maar ervaren meer psychologische klachten dan vier jaar geleden. Dat blijkt uit het UGent-onderzoek Jongeren en Gezondheid. In vergelijking met 2014 eten ze in 2018 gezonder, maar bewegen doen ze nog steeds te weinig. Jongeren roken ook minder dan vroeger.

In 2018 geven Vlaamse jongeren aan dat ze tevreden zijn over hun eigen gezondheid. De jongens zijn iets positiever (85% omschrijft die als goed of uitstekend) over hun gezondheid dan meisjes (80%). Een gunstige evolutie is er op het vlak van lichaamsgewicht. 14% van de jongeren had in 2018 overgewicht, 4 jaar geleden was dat nog 16%.







Jongeren zijn de laatste jaren ook minder gaan roken. Ook het alcoholgebruik werd onderzocht. Drie op de tien jongeren drinken minstens eenmaal per maand alcohol. Ten opzichte van 2014 blijft dit cijfer stabiel voor de meisjes maar is er een opmerkelijke verbetering voor de jongens vast te stellen.

Te weinig beweging

Meer dan de helft van de Vlaamse jongeren eet minstens dagelijks groenten. De dagelijkse consumptie van fruit ligt dan weer lager. De jongeren doen het wel beter dan vroeger voor wat betreft de consumptie van frisdrank. Het pijnpunt blijft echter bewegen. Slechts 21% van de jongens en 14% bij de meisjes heeft dagelijks een uur lichaamsbeweging. Naast een gebrek aan beweging, hebben jongeren ook te veel schermtijd.

Futloos

Hoewel jongeren minder lichamelijke klachten aangeven, zijn er ook enkele ongunstige ontwikkelingen wat betreft de psychologische gezondheid. Een licht toenemend aantal jongeren voelt zich meermaals per week humeurig, zenuwachtig of futloos. Vooral de verdere toename in het aantal jongeren met slaapproblemen valt op.