VIDEO. Zwangere Clara Cleymans verklapt per ongeluk geslacht van haar kindje

De Vlaamse actrice Clara Cleymans was maandagavond te gast bij ‘Gert Late Night’. Toen James aan haar buik voelde, floepte ze per ongeluk het geslacht van haar kindje eruit…

Eind juni kondigde Clara Cleymans aan dat ze opnieuw zwanger is. De 30-jarige actrice, die onder meer Sarah Liebman vertolkt in de spektakelmusical ’40-45′, is uitgerekend voor eind november.

Aan buik voelen







Naar aanleiding van haar nieuwe film ‘Yummy’ werd ze uitgenodigd bij ‘Gert Late Night’. James Cooke vroeg of hij eens aan haar buik mocht voelen. “Als ik het zo naar beneden duw, zou dat helpen?”, vroeg hij haar. “Dan gaat ze misschien stampen”, antwoordde Clara, die meteen besefte dat ze het geslacht per ongeluk verraden had. “Ik kan dat sowieso niet lang geheimhouden”, lachte ze.

Tweede dochtertje

Clara is sinds 2014 getrouwd met de Belgische muzikant Jo Mahieu. In 2016 mochten ze hun eerste kindje verwelkomen, Jeanne. Binnenkort krijgt ze er dus een zusje bij.

‘Gert Late Night’ is elke avond te bekijken op VIER.