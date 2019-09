Treinramp Buizingen: OM eist celstraf van 3 jaar tegen treinbestuurder, zware boetes voor NMBS en Infrabel

Op het proces over de treinramp in Buizingen die op 15 februari 2010 het leven kostte aan negentien mensen, heeft het parket-generaal een gevangenisstraf van 3 jaar met uitstel en een geldboete gevorderd tegen de treinbestuurder van de P-trein die bij het ongeval betrokken was. Voor de NMBS, die enkele jaren voordien al veroordeeld was voor de treinramp in Pécrot, eiste het openbaar ministerie een effectieve geldboete van 700.000 euro, en voor Infrabel een geldboete van 650.000 euro.

De treinbestuurder zou voorbij een rood stoplicht gereden zijn maar ontkent dat, volgens het parket-generaal tegen alle elementen van het dossier in. Bovendien zou de man weinig tot geen empathie tonen met de slachtoffers. Dat hij niet zou kunnen vervolgd worden omdat de NMBS en Infrabel ook fouten hebben begaan, gaat volgens het openbaar ministerie ook niet op.

Tijdverlies







«Van enige overschrijding van de redelijke termijn is geen sprake», zei substituut-procureur-generaal Catherine Ramaekers. «Gezien de omvang van de ramp is het niet verwonderlijk dat het onderzoek lang heeft aangesleept. Bovendien begint de redelijke termijn pas te lopen als iemand officieel verdacht wordt, in dit geval dus vanaf september 2014, toen de treinbestuurder in verdenking werd gesteld. Nadien heeft hij een hele reeks verzoekschriften ingediend en procedures opgestart, en heeft hij elf maanden lang geweigerd om verhoord te worden. Hij is dus zelf verantwoordelijk voor een groot deel van het tijdverlies.»

Ook voor Infrabel en de NMBS is volgens het openbaar ministerie de redelijke termijn niet overschreden. In het geval van de NMBS tilde het openbaar ministerie zwaar aan het feit dat het bedrijf na de treinramp in Pécrot een geldboete met uitstel had opgelegd gekregen en toen verplicht was geworden de nodige maatregelen te nemen om de veiligheid van haar passagiers te verzekeren.

«De treinramp in Buizingen heeft duidelijk gemaakt dat de NMBS die verplichting niet is nagekomen», sprak substituut-procureur-generaal Catherine Ramaekers.