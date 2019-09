Politie draagt onderzoek naar verdwijning Théo Hayez over aan justitie

De politie in Australië heeft het onderzoek naar de verdwijning eind mei van Théo Hayez in Byron Bay in handen gegeven van de ’coroner’ van de staat New South Wales (NSW). Dat is een soort onderzoeksrechter die de oorzaak bij bepaalde overlijdens moet vaststellen. De lokale autoriteiten bevestigden de informatie maandag aan Belga.

“De onderzoekers van de politie van het district Tweed/Byron, die onderzoek voerden naar de vermiste Belg Théo Hayez, hebben het onderzoek overgedragen aan de ’coroner’ van New South Wales», zegt de politie van NSW. «De jongen van achttien jaar werd het laatst gezien op vrijdag 31 mei 2019 in een hotel op Johnson Street om 23 uur.»

Respect voor privacy







De politie benadrukt in het persbericht dat de familie van Théo Hayez respect vraagt voor hun privacy. «De familie wil de bevolking en de vrijwilligersgemeenschap bedanken voor hun continue steun», klinkt het nog.

Het bureau van de ’coroner’ bevestigt dat ze het dossier ontvangen heeft van de plaatselijke politie. Het komt hem nu toe om al dan niet een onderzoek te openen. De procedure die aan de beslissing voorafgaat, duurt minstens enkele maanden.

Byron Bay

Théo Hayez, afkomstig uit Overijse, was sinds eind 2018 op vakantie in Australië. Hij werd voor het laatst gezien op 31 mei in surfparadijs Byron Bay. Hij zou begin juni terugkeren naar België. Het signaal van zijn telefoon werd de dag nadien opgepikt bij de vuurtoren van Byron Bay.

Petje

Recentelijk nog werd een petje teruggevonden in de struiken aan een strand in de buurt van Byron Bay, een petje dat lijkt op dat wat Théo Hayez droeg de nacht van zijn verdwijning. Zijn omgeving zou geloven dat het zijn petje is, schrijft openbare omroep ABC. Maar forensisch onderzoek leverde geen positief DNA-resultaat op, aldus ABC.

Herdenkingsceremonie

Zondagavond, bijna drie maanden na zijn verdwijning, kwamen familie, vrijwilligers en leden van de gemeenschap Byron Bay bijeen op een strand voor een herdenkingsceremonie. Een honderdtal personen verzamelde er bij zonsondergang. In het zand waren figuren getekend ter nagedachtenis van de vermiste jongeman.