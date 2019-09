Jonge mama maakt selfie vlak voor haar hersenbloeding. Die redde haar leven!

Een Ierse vrouw heeft haar leven te danken aan een selfie die ze nam vlak voor ze getroffen werd door een hersenbloeding. Daardoor wisten dokters wanneer ze de hersenbloeding precies kreeg, en dat is levensbelangrijke informatie.

Stephanie Farnan (28) werd in de ochtend van vrijdag 23 augustus getroffen door een hersenbloeding. Veertien minuten daarvoor maakte ze nog een selfie. Ze werd bewusteloos aangetroffen in haar huis door haar vader Frank, die ongerust werd omdat ze haar zoontje Oscar (4) niet bij hem was komen afzetten.

Levensbelangrijke selfie







Frank belde meteen de ambulance, maar de broer van Stephanie, Sean, keek in haar telefoon en zag dat ze veertien minuten geleden een selfie had gemaakt. Daardoor wisten ze hoe lang het geleden was dat het noodlot toesloeg. Dat is belangrijk, want daardoor wisten de dokters dat ze haar bloedverdunners mochten geven, iets wat bij een hersenbloeding enkel toegediend mag worden binnen een bepaalde tijdsspanne.

Zicht en motoriek aangetast

De mama van een uit Enniscorthy, een plaats in het Ierse graafschap Wexford, had slechts 10% kans om te overleven, maar de medicatie werkte en ze sloeg zich erdoor. Haar hersenbloeding werd veroorzaakt door een hartafwijking waar ze voor geopereerd zal worden. Door de hersenbloeding zijn haar zicht en motoriek aangetast, maar dat kan door revalidatie nog verbeteren.

Luisteren naar lichaam

Ze deelde haar verhaal op Facebook en roept op om te luisteren naar je lichaam. Twee dagen voor haar hersenbloeding zag ze amper door een van haar ogen, maar ze dacht dat het aan vermoeidheid lag, dus ging ze niet naar de dokter.

De familie van Stephanie heeft een GoFundMe opgezet om haar ziekenhuiskosten te kunnen betalen.

Hieronder de bewuste selfie die Stephanie veertien minuten voor haar hersenbloeding maakte: