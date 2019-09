Jitske Van de Veire: “Voelde me te lelijk om op het strand te liggen”

De dochter van Peter Van de Veire, Jitske, geniet momenteel van een welverdiende vakantie in Kroatië. Hoewel ze body positivity regelmatig promoot, had ook zij het zondag even moeilijk om haar bikini aan te trekken op het strand.

Jitske Van de Veire vertoeft momenteel in het zonnige Bol, een gemeente op het Kroatische eiland Brač. De 26-jarige dochter van MNM-presentator Peter Van de Veire deelde enkele bikinifoto’s op het strand, maar ze schreef er wel bij dat ze het er behoorlijk lastig mee had. “Deze ochtend een traantje gelaten omdat ik me te lelijk voelde om op het strand te liggen. Daarna wat de zeemeerjits uitgehangen ter compensatie”, gaf ze mee.

Massale steun







Haar moedige oprechtheid lokte heel wat steun uit bij haar volgers. “Je hoeft geen traantje te laten. Je mag blij zijn dat je er zo goed uitziet. Je bent een sterke vrouw die met een mega sterk verhaal naar buiten is gekomen. Wees jezelf en vooral jezelf! Ik ben blij met jouw positieve vibes en verhalen. Ik schaam me nu ook minder voor mijn lichaam, dankzij jou”, klinkt het onder meer.

Appelsienbillen

De woordvoerster van jongerenorganisatie ‘Wel Jong Niet Hetero’ benadrukte onlangs dat het belangrijk is om jezelf te accepteren met al je imperfecties. “Ik ben ik, en ik beslis om daarover te praten, over dat verhaal, over mijn verhaal, over de appelsienbillen en de hangtieten, de vetjes en de zelfliefde, mijn onzekerheden en de zekerheden. Dat is waar ik mezelf plaats. Tussen de mezelf en mijn verhaal”, schreef ze eerder.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.