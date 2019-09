Gouden wc-pot werd uit paleis van Churchill gestolen

Een van de bekendste achttiende-eeuwse paleizen van Groot-Brittannië, Blenheim Palace, is na een inbraak voor het publiek gesloten. Volgens Britse media maakt een gouden toilet uit 2016 onderdeel van de buit.

Het gaat om een satirisch kunstwerk van de Italiaan Maurizio Cattelan. De gouden pot stond pas twee dagen tentoongesteld in het paleis, dat 90 kilometer ten noordwesten van Londen staat en waar in 1874 de staatsman Winston Churchill werd geboren.





De pot is meer dan 1,1 miljoen euro waard en werkt als een normaal toilet. Bezoekers mogen er gewoon op, zij het voor maximaal drie minuten, om wachtrijen te vermijden.

Maurizio Cattelan Has Installed His Golden Toilet in the Stately Bathroom Where Winston Churchill Once Sathttps://t.co/WRGIQxcgD6 — Sebastian May (@_sebastianmay) 13 septembre 2019

De inbraak vond plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 5 uur ’s ochtends. In de zaak is een 66-jarige man opgepakt. De gouden wc-pot is echter nog niet terecht.