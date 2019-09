BIZAR. Vrouw ‘flitst’ auto’s met haardroger

De Amerikaanse Patti Baumgartner wou de auto’s die veel te snel door haar straat reden, weleens een lesje leren. Gewapend met een haardroger zit ze nu al een kleine maand aan de rand van de weg.

Nee, de vrouw hoopt de auto’s niet weg te blazen, maar ze wil de chauffeurs verwarren. Een haardroger heeft immers veel weg van een ‘speed gun’. Baumgartner hoopt zo dat de automobilisten trager gaan rijden.

This Lady is helping @TrooperPesola slow drivers down on Finley Point. She’s running radar with her #SoloCup #FinleyPoint #SlowDown pic.twitter.com/zicvdRpCyc

“Ik ben bezorgd over de veiligheid van mijn kleinkinderen als die auto’s zo hard rijden”, vertelt Baumgartner aan Kpax. Haar zoon maakte een foto in haar klapstoeltje en stuurde die naar de lokale politie, die het een geweldige actie vond. “Hilarisch! Een creatief idee, zonder dat het voor te veel ophef zorgt”, reageerde agent Pesola.

Hij maakte de Amerikaanse oma spontaan erelid van de politie. “Ze doet iets voor de gemeenschap, ik wilde ook iets voor haar doen. Het beste dat ik kon bedenken was haar een hoed en een badge geven, zodat het er allemaal iets officiëler uitziet en meer autoriteit uitstraalt”, licht Pesola toe.

She was made an honorary Trooper with a campaign hat and sticker badge for her work to keep her grandkids safe. #SlowDown#KidsCrossing#KeepOurKidsSafe https://t.co/M2EYlDQlku pic.twitter.com/eaAh4s1It2

