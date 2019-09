BIZAR. Keniaanse politica wil scheten op vliegtuigen aanpakken

Een gedegen politicus waakt over het welzijn van zijn burgers, maar in sommige gevallen gaat dat wel erg ver. Zo legde een Keniaanse politica onlangs in geuren en kleuren uit hoe ze zich mateloos stoort aan flatulente medepassagiers op het vliegtuig. Ze dient een opvallend wetsvoorstel in om scheten aan boord te bestrijden, want “ze zorgen voor ongemak en onveiligheid”.

Het ruikt naar een wereldrecordpoging voor meest bizarre wetsvoorstel van 2019, maar Lilian Achieng Gogo meent het wel degelijk: “Sommige passagiers irriteren anderen door vieze geuren en gassen uit te stoten. Als er één iets is dat mensen aan boord aan het ruziën brengt, is het de scheet. Het is vreselijk in een vliegtuig”, zo citeert de Keniaanse nieuwssite Nairobi News het parlementslid.







Ze ging verder: “We hebben speciale opleidingen nodig voor vliegtuigpersoneel, opdat stewards en stewardessen medicijnen die de uitstoot van lichaamsgassen reduceren kunnen aanbieden aan passagiers nadat de maaltijden en drank aan boord geserveerd zijn.”

Alcoholconsumptie

De politica stelde eveneens voor om de medische gegevens van passagiers te bekijken voordat de maaltijden en de drank (inclusief alcohol) worden geserveerd, “voor hun eigen veiligheid”. Daarnaast pleit ze voor een controlesysteem wat de alcoholconsumptie aan boord betreft, want “er wordt heel wat afgedronken in de lucht”. “Zelfs meer dan hier beneden”, klonk het naar verluidt.

Intussen heeft een prominent lid van de oppositie, de Keniaanse auteur en advocaat Miguna Miguna, gereageerd op het wetsvoorstel: “Ik wist dat er iets mis was met deze vrouw toen ik haar ugali (een soort pap, nvdr.) en vis zag eten met een vork. In de Luo-cultuur is dat een aanfluiting voor een volwassene. Zo laag zijn deze sycofanten gevallen”, tweette hij.

I knew that something was wrong with this woman when I saw her eating ugali and fish with a fork, twice. In Luo culture, it is an abomination for a grown up to do that. This is how low the con-man’s sycophants have reduced themselves to.https://t.co/7Xyg5R44VQ — Dr. Miguna Miguna (@MigunaMiguna) 12 septembre 2019



Benieuwd of het Keniaanse parlement de aanbevelingen van Gogo wél ter harte zal nemen of in de euh… wind zal slaan.