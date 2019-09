Wandtapijt over ‘Game Of Thrones’ tentoongesteld in Bayeux

Het Franse dorp Bayeux staat al sinds jaar en dag synoniem voor het wereldberoemde wandtapijt dat er tentoongesteld staat en de geschiedenis uitbeeldt van de slag bij Hastings in 1066. Nu is het dorp een tapijt rijker; over de al even wereldberoemde HBO-hitserie ‘Game Of Thrones’.

Een tentoonstelling met als pronkstuk een wandtapijt dat het verhaal van ‘Game Of Thrones’ vertelt opende vorige vrijdag zijn deuren in het Franse Bayeux, op enkele meters van het museum waar het wandtapijt uit de elfde eeuw hangt.

Inclusief Starbucks-beker







Het ‘GoT’-borduurwerk werd geweven met fijn linnen in Noord-Ierland, één van de filmlocaties van de serie. Dertig vrijwilligers werkten in het Ulster Museum in Belfast meer dan 1500 uur aan het tapijt. Het beeldt het integrale, 90 uur durende verhaal van de serie uit, te beginnen met koning Robert Baratheon die de Starks bezoekt in Winterfell, om 87 meter verder te eindigen met het inferno in de allerlaatste aflevering.

Het moderne wandtapijt verbeeldt, in tegenstelling tot zijn middeleeuwse collega, wel het bloedvergieten – dat prominent aanwezig is in de serie. Daarom hangt er een waarschuwing in het museum: “Niet geschikt voor bezoekers onder de 18.” Leuk detail: ook de fameuze blunder uit het laatste seizoen, de Starbucks-koffiebeker die nog in beeld stond, werd in het tapijt vervat (zie onder).

De speciale tentoonstelling loopt nog tot 31 december in het Hotel du Doyen in Bayeux.