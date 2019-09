App Too Good To Go redt 1 miljoen maaltijden

Voedselverspilling is niet meer van deze tijd en dus steken steeds meer initiatieven de kop op die ons aansporen om minder eten in de vuilnisbak te kieperen. Een daarvan is de app Too Good To Go. Die werd anderhalf jaar geleden in België geïntroduceerd en wist op die tijd al een miljoen maaltijden te redden.

Het principe van de app is simpel. Bakkers, restaurants, supermarkten… kunnen zich aansluiten en zo hun overschotten aan de man brengen. De aanbieders kiezen zelf een tijdspanne waarin klanten kunnen langskomen. Zo bieden hotels ’s ochtends vaak ontbijtrestjes aan en verkopen supermarkten ’s avonds hun overgebleven slaatjes en smoothies. Als gebruiker van de app kan je op voorhand niet zien wat je precies krijgt, maar gezien de zachte prijsjes van de maaltijden ben je haast zeker van een goed aanbod.

Gent







De app werd op 1 maart 2018 voor het eerst in België gelanceerd, in Gent. Nadien volgden andere steden zoals Antwerpen, Namen, Luik en Brussel. Op anderhalf jaar tijd registreerden reeds 700.000 gebruikers zich in België en werden er zo 1 miljoen maaltijden gered. Too Good To Go is inmiddels beschikbaar in 12 verschillende landen – goed voor miljoenen kilo’s minder voedselverspilling.