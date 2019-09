Zware brand in afvalverwerkend bedrijf in Genk

In een bedrijf in Genk dat zich bezig houdt met recyclage en vervoer van afvalcontainers, is zondagavond rond 20.15 uur een zware brand uitgebroken. De brand bij Transcoma veroorzaakte een enorme rookpluim die kilometers ver zichtbaar was. De politie van de zone CARMA heeft de Winterbeeklaan in de twee richtingen afgesloten. De brandweer van de hulpverleningszone Oost-Limburg is de uitslaande brand met man en macht aan het bestrijden.

Omwonenden krijgen het advies ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen. De rook drijft af richting Diepenbeek en meer bepaald naar de wijken Lutselus en Rozendaal.

bron: Belga