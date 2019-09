Zoekactie naar twee vermiste duikers aan Belgische kust gaat nog even door

De grote zoekactie naar twee duikers die sinds zondagnamiddag vermist zijn, loopt nog even door. Eerder werd gezegd dat de actie na zonsondergang zou worden stopgezet. “Maar we willen nog een laatste poging doen om hen te vinden”, klinkt het bij Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC). Met man en macht wordt sinds deze namiddag gezocht naar twee vermiste duikers. Zij gingen in het water op de grens tussen België en Frankrijk, zo’n twaalf à vijftien kilometer van de kust. Het zou gaan om een man en een vrouw die doken naar een wrak.

“Er was even sprake van om de actie stop te zetten rond 20.30 uur, maar er is besloten om toch nog een laatste poging te ondernemen om hen te vinden”, zegt Eva Descamps van het MRCC. Omdat de duikers vlak op de grens Frankrijk doken naar een wrak, werd ook het MRCC van Cap Gris-Nez in Noord-Frankrijk op de hoogte gebracht.

Het wrak zou erg populair zijn bij recreatieve duikers. Er werden zondagnamiddag verschillende reddingsboten en een helikopter ingezet. Zij speurden het water af zoek naar de twee vermiste hobbyduikers. Er vond rond 18 uur ook een speciale duik plaats met verschillende professionele duikers.

bron: Belga