WTA Hiroshima – Japanse Hibino steekt tweede titel op zak

Nao Hibino (WTA 146) heeft het WTA-toernooi in Hiroshima (hard/250.000 dollar) op haar naam geschreven. De Japanse haalde het zondag in de finale van haar landgenote Misaki Doi (WTA 107) in twee sets: 6-3 en 6-2. De partij duurde 1 uur en 9 minuten.

De 24-jarige Hibino pakte in Hiroshima de tweede WTA-titel uit haar loopbaan. In 2015 was ze al succesvol in Tachkent. De 28-jarige Doi veroverde eerder in 2015 in Luxemburg de eindzege en won ook de WTA 125-toernooien van San Antonio (2016) en Båstad (2019).

bron: Belga