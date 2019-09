Vuelta – Primoz Roglic wint 74e editie van Vuelta, zege in slotrit voor Fabio Jakobsen

Fabio Jakobsen heeft zondagavond in de straten van Madrid de slotrit van de 74e editie van de Vuelta op zijn naam gebracht. De eindzege van de Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma) kwam in de slotetappe niet meer in gevaar. Na 106,6 kilometer was de Nederlander van Deceuninck – Quick-Step in de traditionele sprint aan de Plaza de Cibeles sneller dan de Ier Sam Bennett en de Pool Szymon Sajnok. Edward Theuns werd beste Belg met een zesde plaats. Voor Jakobsen was het de tweede ritzege in deze Vuelta, eerder was hij al de snelste in de vierde etappe.

De 29-jarige Roglic heeft in de eindstand 2:33 voor op de Spanjaard Alejandro Valverde en 2:55 op zijn jonge landgenoot Tadej Pogacar. Na een vierde plaats in de Tour van vorig jaar en een derde in de Giro dit jaar, mag de voormalige schansspringer nu zijn eerste eindzege in een grote ronde vieren. Daarnaast won hij ook het puntenklassement. Het bergklassement is voor de Fransman Geoffrey Bouchard. Pogacar wint het jongerenklassement, Movistar het ploegenklassement.

bron: Belga