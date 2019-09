Vuelta – Primoz Roglic rijdt in het rood naar Madrid

Vanavond komt er een eind aan de 74e editie van de Ronde van Spanje. De 21e en laatste etappe, 106,6 kilometer lang, brengt het peloton van Fuenlabrada naar Madrid. De traditie wil dat een compact peloton daar aan het Plaza de Cibeles om de bloemen sprint. De voorbije drie weken toonden de Ier Sam Benett (winst in rit 3 en 14) en de Nederlander Fabio Jakobsen (rit 4) zich de snelsten van het peloton. De Colombiaan Fernando Gaviria, de Duitsers Maximilian Walscheid, John Degenkolb en Nikias Arndt en onze landgenoot Edward Theuns, tweede in de derde rit, zullen hen het vuur aan de schenen willen leggen.

Primoz Roglic rijdt in de rode leiderstrui naar de Spaanse hoofdstad. De 29-jarige Sloveen heeft 2:33 voor op de Spanjaard Alejandro Valverde en 2:55 op zijn jonge landgenoot Tadej Pogacar. Na een vierde plaats in de Tour van vorig jaar en een derde in de Giro dit jaar, mag de voormalige schansspringer straks zijn eerste eindzege in een grote ronde vieren. Wellicht wint hij ook het puntenklassement, alleen Pogacar en Valverde kunnen hem de groene trui nog afsnoepen. Het bergklassement is voor de Fransman Geoffrey Bouchard. Pogacar wint het jongerenklassement, Movistar het ploegenklassement.

.







bron: Belga