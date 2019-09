Vuelta – Jakobsen snelt naar tweede ritzege in Vuelta

Fabio Jakobsen heeft zondagavond in Madrid de slotrit van de Vuelta op zijn naam gebracht. De sprinter van Deceuninck – Quick-Step toonde zich na 106 kilometer op de Plaza de Cibeles sneller dan de Ier Sam Bennett en de Pool Szymon Sajnok. Edward Theuns finishte als zesde, net voor Tosh Van der Sande. Voor Jakobsen was het de tweede ritzege in deze Vuelta, eerder was hij al de snelste in de vierde etappe. De eindzege van de Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma) kwam in de slotetappe niet meer in gevaar.

De Vuelta werd afgesloten met een traditionele parade richting Madrid, een aanloop van zo’n 50 kilometer, waarbij tijd werd genomen om foto’s te nemen, een glaasje te klinken en elkaar te feliciteren. Daarna volgden de lokale rondes en steeg de nervositeit. Al meteen werd er aangevallen, onder meer Jelle Wallays toonde zich, maar hij raakte niet weg.

Diego Rubio en Daniel Martinez reden wel kilometers lang zo’n halve minuut voor het peloton, zij werden in de voorlaatste ronde opgeraapt door de sprintersploegen. Deceuninck – Quick-Step trok het peloton op een lint in de laatste 2 kilometer onder impuls van Rémi Cavagne, ritwinnaar in deze Vuelta, daarna was het aan Stybar en vervolgens loodste Richeze zijn sprinter Jakobsen perfect door het pak. Bennett kwam nog opzetten, maar te laat en dus boekte Jakobsen zijn tweede ritzege.

Het eindklassement komt op naam van Roglic. De 29-jarige Roglic heeft in de eindstand 2:33 voor op de Spanjaard Alejandro Valverde en 2:55 op zijn landgenoot Tadej Pogacar. Na een vierde plaats in de Tour van vorig jaar en een derde in de Giro dit jaar, mag de voormalige schansspringer nu zijn eerste eindzege in een grote ronde vieren. Daarnaast wint hij ook het puntenklassement. Het bergklassement is voor de Fransman Geoffrey Bouchard, twee jaar geleden nog aan de slag in de sportwinkel Decathlon. Tadej Pogacar wint het jongerenklassement, het ploegenklassement is voor Movistar, de Prijs van de Superstrijdlust voor Miguel Angel Lopez.

bron: Belga