Vrouw van voormalige president Beji Caid Essebsi overleden op dag van verkiezingen

In Tunesië is Chadlia Farhat, de vrouw van de in juli gestorven president Beji Caid Essebsi, overleden, net op de dag dat de vervroegde presidentsverkiezingen plaatsvinden. Farhat werd 83 jaar en overleed in het ziekenhuis. Dat meldt het Tunesische persbureau TAP. De presidentsverkiezingen van vandaag zouden normaal gezien in november plaatsvinden, maar door het overlijden van president Beji Caid Essebsi in juli, moest de stembusslag vervroegd worden.

De weduwe van Beji Caid Essebsi werd gisteren opgenomen in het militair ziekenhuis van Tunis wegens gezondheidsproblemen. Daar overleed vandaag. TAP gaf geen verdere details. Haar zoon bevestigde het overlijden op Facebook.







Bron: Belga